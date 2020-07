Sassuolo-Juventus 3-3, le pagelle di CalcioWeb: i bianconeri si addormentano di nuovo, male Ronaldo [FOTO]

Sassuolo-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Spettacolare pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Juventus. Bianconeri che vanno a quota 77, a +7 sull’Atalanta in attesa della gara dell’Inter contro la SPAL. I neroverdi giocano a viso aperto e si mantengono in zona Europa League, dimostrando di poter giocare un bellissimo calcio contro chiunque. Primo tempo molto divertente e con capovolgimenti di fronte. E’ la Juventus a partire a mille e a sfruttare diversi errori della retroguardia neroverde. Apre le marcature Danilo, al primo gol in Italia, con un destro dal limite dell’area che sorprende Consigli. Raddoppia a stretto giro di posta Higuain, tutto solo davanti al portiere di casa. Il Sassuolo esce fuori nella seconda parte della prima frazione e sfiora in diverse occasioni il gol. Szczesny tiene in piedi i suoi fino alla rete di Djuricic al 29′. Nella ripresa è il Sassuolo a partire fortissimo e a ribaltare il punteggio con la punizione di Berardi e il tap-in di Caputo. A riprendere i neroverdi ci pensa Alex Sandro con un colpo di testa in tuffo al 64′. L’occasione più clamorosa nel finale capita a Traoré che si fa parare il destro da Szczesny dopo una manovra di squadra splendida, sulla respinta Boga vede il suo destro salvato sulla linea da Alex Sandro. In pieno recupero ancora lavoro per il portiere polacco sul destro di Bourabia. In alto la FOTOGALLERY.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Müldür 6.5, Chiriches 5.5 (75′ Marlon 6), Peluso 5, Kyriakopoulos 6.5; Locatelli 6, Magnanelli 5 (67′ Bourabia 6.5); Berardi 7 (86′ G. Ferrari sv), Djuricic 6.5 (67′ Traoré 6), Boga 6 (86′ Raspadori sv); Caputo 7.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 7; Danilo 6.5, de Ligt 6, Chiellini 6 (46′ Rugani 5.5), Alex Sandro 6.5; Bentancur 5.5, Pjanic 6.5 (57′ Rabiot 5.5), Matuidi 5.5 (86′ Ramsey sv); Bernardeschi 5 (62′ Douglas Costa 5.5), Higuain 6.5 (57′ Dybala 5.5), Cristiano Ronaldo 5.