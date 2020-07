Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Ibra prende i rossoneri sulle spalle, non basta un rigore di Caputo

Sassuolo-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Sassuolo e Milan, due compagini che si sono confermate in grande forma. Le squadre continuano a giocare un grande calcio, anche oggi la sfida è stata avvincente e con ottimi spunti dal punto di vista tecnico e fisico. Nel primo tempo succede di tutto, prima l’infortunio di Conti, l’ex Atalanta ancora una volta sfortunato. Pochi minuti ed il Milan passa in vantaggio con un gol di Zlatan Ibrahimovic. Altra tegola per Pioli, anche Romagnoli è costretto a lasciare il campo, entra Gabbia. Al 42′ il Sassuolo trova il pareggio con il rigore trasformato da Caputo, ma poco prima la fine del primo tempo è ancora Ibra a riportare in vantaggio il Milan, padroni di casa in 10 per doppia ammonizione di Bourabia. Nel secondo tempo poche occasioni da gol, il risultato non cambia più, finisce 1-2. Il Milan vola a quota 59 punti, Sassuolo fermo a 48. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del match.

Sassuolo-Milan, le pagelle di CalcioWeb

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 5 (dal 46′ Kyriakopoulos 5,5), Marlon 5.5, Peluso 5.5, Rogerio 6; Locatelli 7, Bourabia 4; Berardi 6, Raspadori 5.5 (dal 46′ Magnanelli 6), Haraslin 5.5 (dal 46′ Boga 5.5) (Dal 68′ Djuricic 6); Caputo 7.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti s.v. (dall’11’ Calabria 6), Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5 (dal 32′ Gabbia 6), Theo Hernandez 6 (dal 46′ Laxalt 5.5); Kessié 6.5, Bennacer 6.5 (Dal 79′ Biglia s.v.); Saelemaekers 6, Calhanoglu 7 (dal 79′ Bonaventura 5.5), Rebic 6.5; Ibrahimović 9.