Altra prova di forza del Milan nel match della 13esima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri protagonisti di un blitz sul campo del Sassuolo: grandissima prestazione di Leao, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint dei rossoneri, appena 6 secondi e Leao va in gol: è la rete più veloce della storia della Serie A. Passano 8 minuti e gli ospiti trovano ancora la rete, ma la marcatura di Calhanoglu viene annullata. Al 26′ il raddoppio con il gol firmato da Saelemaekers. Nella ripresa il Sassuolo ci prova, ma non è molto concreto in fase realizzativa. Nel finale accorcia Berardi, ma non basta. Finisce 1-2,. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Sassuolo-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5 (dal 64′ Muldur 6), Marlon 5.5, Ferrari 6, Rogerio 5.5 (dal 46′ Kyriakopoulos 5.5); Bourabia 5.5, M.Lopez 6; Berardi 6.5, Traore 6 (dall’86’ Obiang s.v.), Djuricic 5.5 (dal 57′ Boga 6.5); Defrel 5 (dal 46′ Caputo 5). All. De Zerbi

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kalulu 6.5, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 7; Tonali 6 (dal 46′ Krunic 6), Kessiè 6; Saelemaekers 7 (dal 79′ Castillejo s.v.), Brahim Diaz 6.5 (dal 58′ Hauge 5.5), Calhanoglu 6.5 (dall’86’ Maldini s.v.); Leao 7.5. All. Pioli