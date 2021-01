La cura D’Aversa inizia a dare i primi frutti in casa Parma, si è conclusa la 18esima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo non sta attraversando un momento entusiasmante, troppi risultati altalenanti: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Ottima prestazione degli ospiti che si rilanciano in zona salvezza ma possono anche recriminare, la partita nei primi minuti è bloccata. Gol annullato a Caputo per un fuorigioco millimetrico, poi è Kucka con un perfetto colpo di testa a portare in vantaggio il Parma. Nella ripresa il Sassuolo ci prova, nel finale grave errore di Busi che procura un calcio di rigore, Djuricic fissa il definitivo 1-1. In alto la FOTOGALLERY.

Sassuolo-Parma, le pagelle di CalcioWeb

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Ayhan 5, Chiriches 5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6 (dal 71′ Rogerio 5.5); Magnanelli 5 (dal 60′ Djuricic 6.5), Lopez 5.5; Traoré 6 (dall’86’ Raspadori s.v.), Defrel 5.5, Toljan 5.5 (dal 46′ Muldur 6); Caputo 5 (dal 71′ Haraslin 6.5). All.: De Zerbi.

Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 6.5, Dierckx 6.5, Busi 4, Pezzella 7 (dal 74′ Ricci s.v.); Grassi 6.5 (dall’86’ Sohm s.v.), Brugman 5.5 (dall’86’ Cyprien s.v.), Kurtic 5.5; Kucka 7, Gervinho 5.5; Cornelius 6. All.: D’Aversa.