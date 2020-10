Sassuolo-Torino 3-3, le pagelle di CalcioWeb: 5 gol negli ultimi 20 minuti, partita incredibile!

Sassuolo-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Partita incredibile nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Il Torino muove la classifica ed il tecnico Giampaolo salva la panchina, l’ex Milan era a serio rischio esonero. Passo indietro per il Sassuolo che però ha conquistato un punto prezioso, può essere considerata una vittoria considerando l’andamento dell’incontro. Avvio di gara positivo per i neroverdi ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Linetty. Nella ripresa succede di tutto, pareggio della squadra di De Zerbi con Djuricic, poi gli ospiti scappano con Belotti e Lukic. Sembra fatta per il Torino, ma nel finale il Sassuolo trova il clamoroso pareggio con Chiriches (tanti errori in difesa per il calciatore ex Napoli) e Caputo. Finisce 3-3, gli ultimi 5 gol sono stati realizzati dal 70′ in poi, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Ayhan 5.5, Chiriches 5.5, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5.5; Lopez 5.5, Locatelli 5.5; Berardi 6.5, Raspadori 6, Djuricic 7.5; Caputo 7. All. De Zerbi. A disp. Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio 5.5, Boga 5.5, Peluso, Obiang, Ricci, Muldur 6.5, Traorè s.v., Haraslin, Bourabia 6.

Torino (4-3-1-2): Sirigu 6; Vojvoda 6.5, Bremer 5.5, Lyanco 6, Rodriguez 6; Meite 6.5, Rincon 6.5, Linetty 7; Lukic 7; Verdi 5, Belotti 8. All. Giampaolo. A disp. Ujkani, Rosati, Segre s.v., Gojak, Ansaldi s.v., Singo 6, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou 6, Vianni, Buongiorno