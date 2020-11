Sassuolo-Udinese 0-0, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di De Zerbi manca l’appuntamento con la vetta [FOTO]

Sassuolo-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa una brutta partita che ha aperto la settima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Sassuolo e Udinese. La squadra di De Zerbi ha fallito la grossa chance di volare in testa alla classifica, per il momento è riuscita ad accorciare di un punto dal Milan. Buon risultato per gli uomini di Gotti, la classifica per i bianconeri continua a far paura, si trova al penultimo posto a 4 punti, gli stessi del Torino che deve ancora giocare la sua partita. La sfida di oggi non ha regalato grosse emozioni, gli ospiti sono stati molto bravi a chiudere ogni spazio. Nella ripresa la ‘musica’ non cambia nonostante gli ingressi di Defrel, Raspadori e Deulofeu. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Marlon 6.5, Ayhan 6, Ferrari 6, Rogerio 6.5; Locatelli 6.5, Lopez 6, Berardi 5.5, Traoré 6, Boga 5.5; Caputo 5.5. A disposizione: Turati, Vitale, Magnanelli, Peluso, Obiang s.v., Muldur 6.5, Raspadori 6, Bourabia, Kyriakopoulos, Schiappacasse, Defrel 6. All. De Zerbi

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; Stryger Larsen 6, De Paul 6.5, Arslan 6, Pereyra 6, Zeegelaar 6; Pussetto 5, Okaka 5.5. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Deulofeu 6, Bonifazi, Lasagna s.v., Molina, Ter Avest, Nestorovski, Forestieri De Maio. All. Gotti