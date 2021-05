Scamacca, il ritorno alla Roma sembra proprio da escludere…

Le ultime ore sono state movimentate in casa Scamacca. L’attaccante è reduce da un campionato positivo con la maglia del Genoa e la prossima stagione tornerà al Sassuolo ma è salito alla ribalta anche per la follia del padre. In particolar modo nella giornata di ieri si è verificato un episodio veramente clamoroso: il padre del calciatore è entrato al centro sportivo di Trigoria con una spranga e ha minacciato i dirigenti della Roma e successivamente distrutto tre auto: sono ancora ignoti i motivi del folle gesto.

L’episodio ovviamente avrà pesanti ripercussioni anche sul fronte calciomercato: il nome di Scamacca è circolato con insistenza negli ultimi giorni proprio in chiave Roma con il direttore Tiago Pinto che avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo. A questo punto l’affare sembra definitivamente sfumato, le chance di rivedere Scamacca con la maglia della Roma sono pari allo zero. Nel frattempo i tifosi continuano a scatenarsi sui social, sono stati pubblicati alcuni meme. In alto la FOTOGALLERY.