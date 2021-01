Le ultime ore di calciomercato si confermano caldissime. In particolar modo potrebbe andare in porto lo scambio tra Dzeko e Sanchez, Inter e Roma sono in contatto per provare a raggiungere un accordo. E’ rottura totale tra il bosniaco ed il club giallorosso, tutto è nato dopo la lite con l’allenatore Fonseca, il tecnico ha deciso di non prenderlo più in considerazione e nelle ultime partite non è stato convocato, in più si è allenato a parte.

E’ nata una trattativa con l’Inter, in giallorosso potrebbe finire Alexis Sanchez. Gli allenatori Conte e Fonseca hanno dato l’ok al trasferimento, anche i calciatori sono favorevoli al cambio di maglia, si sta lavorando ad un affare in prestito. Al momento il problema più grande riguarda la differenza di ingaggio tra i due calciatori. Domani le parti si riaggiorneranno per provare a raggiungere un accordo definitivo. Nel frattempo il web si è scatenato, in alto tutte le reazioni sul possibile scambio Dzeko-Sanchez.