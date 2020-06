Scambio Pjanic-Arthur, la reazione dei tifosi dopo l’affare tra Juventus e Barcellona [FOTO]

Scambio Pjanic-Arthur – La Juventus e il Barcellona hanno definito un trasferimento molto importante di calciomercato. Nelle ultime ore è stato ultimato l’accordo per lo scambio tra Arthur e Pjanic. Il bosniaco è reduce da alcune partite deludenti e l’addio era ormai nell’aria. Nonostante le perplessità di qualche tifoso, l’operazione per la Juventus può essere considerata vantaggiosa. In primo luogo per una questione di età, Pjanic è un classe 1990, mentre Arthur è un 1996 e quindi con ampi margini di miglioramento. In più ha dimostrato di essere già un ottimo centrocampista, con caratteristiche che possono essere utilissime al club bianconero. Sarà difficile sostituire Pjanic, ma Arthur garantisce nuove soluzioni. In alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni social.