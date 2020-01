Scambio Spinazzola-Politano, nel mirino finisce Marotta: “Si è vendicato per la questione Dzeko” [GALLERY]

Uno scambio praticamente chiuso Spinazzola-Politano tra Roma e Inter. O meglio lo era fino a ieri sera. Poi qualcosa ha rimandato il tutto a oggi o forse a mai più. L’Inter ha chiesto un supplemento di visite per l’esterno in arrivo dai giallorossi, vittima nella sua giovane carriera di diversi infortuni. La Roma non ci sta e non ha dato il consenso a queste visite extra. Inizialmente si era concluso per un prestito con obbligo di riscatto per entrambi i calciatori, ora i nerazzurri vorrebbero un diritto e non più un obbligo. Una situazione confusa e paradossale.

Il web, come al solito, non perdona. Sui social impazzano i commenti dei tifosi delle due squadre. C’è chi fa ironia sulla fragilità fisica di Spinazzola, chi dice che il tutto sia frutto di un ardito disegno di Marotta per vendicarsi del mancato arrivo di Dzeko a Milano in estate, chi se la prende con le società per una situazione che rasenta il ridicolo. La nostra redazione ha raccolto alcuni commenti nella FOTOGALLERY in alto.