Scandalo per un calciatore: si alza la maglietta e si abbassa i pantaloni in discoteca, la bionda apprezza [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Un nuovo scandalo si è verificato nelle ultime ore nel mondo del calcio. Nel mirino è finito l’attaccante del Chelsea Pedro e l’episodio si sarebbe verificato dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Leicester, i Blues sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Sono arrivate pesanti critiche nei confronti del calciatore, Pedro è stato fotografato in una discoteca, il Malalts de Festa che si trova nel sobborgo di Cornella de Llobregat a Barcellona. Come spiegato anche dal ‘The Sun’ le immagini mostrano l’attaccante in atteggiamenti con una ragazza bionda, Pedro si alza la maglietta e mostra i muscoli poi si sbottona i pantaloni e fa vedere gli slip. Pedro è divorziato dalla moglie e si è presentato nel locale con gli amici all’una di domenica ed è rimasto all’interno della discoteca per quattro ore.

Un testimone ha detto: “Ho visto Pedro sorridere per tutta la notte, stava ballando con una bionda, poi ha mostrato gli addominali e non solo. Poi ha parlato anche con una bruna al bar, lui ed i suoi amici si trovavano in un’area vip”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini in discoteca di Pedro.