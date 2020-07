Scandalo a Capri: “la Bonas Sara Croce e un calciatore nudi su uno scoglio, passione irrefrenabile” [FOTO]

Sara Croce è una bellezza che non è passata inosservata, è diventata famosa grazie a Paolo Bonolis. Prima è stata protagonista come madre Natura a “Ciao Darwin”, poi come Bonas ad ‘Avanti un altro’. Adesso è finita al centro delle notizie di gossip per un presunto flirt con un calciatore di Serie C. Ecco quanto riporta ‘Dagospia’ che svela dettagli bollenti sul rapporto. “La showgirl per mancanza di show ha raccontato di aver dato il 2 di picche a Cristiano Ronaldo, ma in queste ore sta dando scandalo a Capri per le focose e pubbliche esternazioni con il suo nuovo amore: Gianmarco Fiory, in forza al Gozzano in Serie C. Avvistati su uno scoglio senza veli e travolti da una irrefrenabile passione. Nelle pizzerie dell’isola blu non si parla d’altro”. In alto la FOTOGALLERY con le sexy immagini.