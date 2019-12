Scandalo in Serie A, calciatore divorzia con la moglie per colpa di… Cristina Buccino [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie A, questa volta coinvolto un calciatore della Roma. Secondo voci provenienti dalla Serbia ed in particolar modo dal portale Viraltab il terzino Kolarov e la moglie Vesna sarebbero vicini al divorzio a causa di… Cristina Buccino. Kolarov e la moglie avrebbero deciso di interrompere la loro relazione dopo 12 anni. Vesna vive lontano dall’Italia e quindi la lontananza sarebbe una delle principali cause per la fine del matrimonio, adesso questa simpatia con Cristina Buccino con la coppia che potrebbe adesso uscire allo scoperto .Cristina Buccino ha però smentito la love story con Kolarov. Le sue parole su Instagram: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui“. In alto la fotogallery con le immagini della sexy Cristina Buccino.