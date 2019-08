Scontri prima della partita, finisce in tragedia: 3 morti e 4 feriti [DETTAGLI, FOTO e VIDEO]

Tre morti e quattro feriti in Honduras negli scontri fra tifosi che hanno preceduto il sentissimo derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale Tegucigalpa. I disordini sono scoppiati quando il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di sassi e bottiglie e colpi di mazze di ferro. Nell’attacco, a quanto riferito dal presidente del club Pedro Atala, tre calciatori sono rimasti feriti. In seguito alle violenze, la partita è stata rinviata. Circa 10 mila tifosi, che erano già entrati allo stadio, sono rimasti coinvolti nella ressa verso le uscite dove la polizia aveva usato i gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi. In alto la FOTOGALLERY con le immagini crude e shock della tragedia.