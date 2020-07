Scudetti Juventus, Franco Carraro: “bianconeri arroganti, sono 36 e non 38. Punto e basta”

Continuano ad arrivare reazioni sul numero degli scudetti della Juventus, sono 36 ma i bianconeri continuano ad esporne 38. Su CalcioWeb abbiamo espresso ampiamente il nostro pensiero, su questo avviso anche Franco Carraro, presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale ed ex presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Una società come la Juventus che rappresenta la squadra che ha dato quanti più giocatori alle Nazionali farebbe bene a non esporre con arroganza quel messaggio di 38 scudetti perché due le sono stati revocati dalla giustizia sportiva. Se vince sempre la stessa squadra la serie A ha meno appeal. La Juventus vince con il merito sportivo, però in linea di principio meglio l'alternanza. La Juventus ha vinto 36 scudetti. Punto e basta".