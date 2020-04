Attaccante nei guai: la compagna lo denuncia per violenza e pubblica le foto shock [VIDEO]

Una notizia shock sconvolge il mondo del calcio. L’attaccante del Boca Juniors, Sebastian Villa, è stato denunciato dalla compagna Daniela Cortés, l’accusa è di quelle pesantissime: violenza. La ragazza ha pubblicato tutto sui social, foto e video sono finite infatti su Instagram: volto sanguinante, labbro spaccato e i lividi sul corpo sarebbero le conseguenze dell’aggressione del calciatore. Ovviamente la situazione dovrà essere approfondita dagli organi competenti e, al momento, non ci sono certezze. “Questo è il vero Sebastian Villa, quello che maltratta le donne, perché non sono l’unica”, ha spiegato la compagna Daniela. In alto la fotogallery con tutte le immagini, in basso il video.