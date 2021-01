Ines Trocchia è sempre più senza freni. E’ un periodo magico anche dal punto di vista sportivo, è infatti una tifosa dell’Inter. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla vittoria contro la Juventus che ha lanciato sempre più i nerazzurri, la lotta per lo scudetto si preannuncia bellissima. Un altro obiettivo è sicuramente quello della Coppa Italia, la qualificazione contro la Fiorentina è stata più complicata del previsto.

La FOTO di Ines Trocchia

E’ sempre più bella Ines Trocchia. La modella è seguitissima sui profili social, su Instagram può infatti contare su oltre un milione di follower. L’ultimo scatto è veramente da urlo, l’interista ha pubblicato un selfie, indossa solo un perizoma. I fan hanno apprezzato moltissimo come confermano i tantissimi like, in poche ore sono stati quasi 100mila. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Ines Trocchia.