“Benvenuti nel selvaggio west”, Eva Padlock è clamorosa: like anche di un calciatore [FOTO]

Le ricerche di google parlano chiaro, Eva Padlock è uno dei personaggi femminili più seguiti dagli uomini. E’ salita alla ribalta come ombrellina della MotoGp, le sue curve (non le tribune) hanno fatto innamorare di questo sport tanti telespettatori.

Adesso si è fotografata in versione sexy cowgirl e mettendo in mostra un decolleté da paura. “Benvenuti nel selvaggio west”, è stato il messaggio scritto nella didascalia. Lo scatto ha raggiunto numeri molto importanti in poche ore, tra i like c’è anche quello di un calciatore, l’attaccante Andrea Petagna. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini da impazzire di Eva Padlock.