Si è conclusa la seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo il successo della Juventus contro l’Inter, sono scese in campo Napoli ed Atalanta. In quest’ultimo caso la partita è stata molto più equilibrata e ha regalato meno emozioni. Si sono affrontate due squadre che si sono confermate in un buon momento, è nato un pareggio a reti inviolate. La qualificazione si decide nell’arco dei 180 minuti, il ritorno si preannuncia dunque più scoppiettante.

Nei primi minuti la partita sembra bloccata, ci prova di più l’Atalanta ma il portiere Ospina salva su Pessina. Al 30 l’occasione più grande: inserimento di Toloi, il difensore calcia clamorosamente fuori. La squadra di Gasperini spinge ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa ancora decisivo Ospina. Le due squadre ci provano, ma senza trovare la via della rete. Finisce 0-0, si decide tutto al ritorno con la qualificazione che è molto incerta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.