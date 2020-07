Serata folle in Liga, rissa anche in Getafe-Villarreal: rissa e 4 espulsioni, deve intervenire la polizia

E’ stata una serata di grande tensione in Liga spagnola. Non solo le botte, i calci e le espulsioni in Barcellona-Espanyol, momenti di follia anche in Getafe-Villarreal. La partita si è conclusa sul risultato di 1-3, ma è salita alla cronaca per altre ragioni. Durante la sfida le due panchine si sono punzecchiate, tra diverse provocazioni. Così, al fischio finale, gli animi si sono surriscaldati moltissimo. Come riporta AS è scoppiata una rissa tra calciatori: 4 espusli, 3 per il Getafe (Nyom, Etxeita e Damian Suarez) e 1 per il Villarreal (Iborra). Il parapiglia è continuato anche nel tunnel verso lo spogliatoio, necessario l’intervento della Polizia. Adesso potrebbero arrivare sanzioni pesantissime. In alto la FOTOGALLERY con la rissa tra calciatori.