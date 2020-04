Serie A, le anticipazioni delle maglie 2020/2021: le divise di Juve, Inter, Milan e Roma [FOTO]

La ripresa del campionato è sempre più incerta, nel frattempo sono state pubblicate delle anticipazioni sulle maglie delle squadre più importanti del campionato di Serie A per la prossima stagione. Il sito specializzato FootyHeadlines ha pubblicato alcuni scatti con le divise di Inter, Milan, Juventus e Roma. Come confermato anche in precedenza, i nerazzurri dovrebbero affidarsi a strisce a zig zag, per i bianconeri zebrata con l’aggiunta di oro, a strisce per i rossoneri, sfumature di rosso per il club della Capitale. Per il momento sono solo prototipi e non ufficiali, ma potrebbero molto avvicinarsi a quelle reali. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le maglie.