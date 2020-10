Serie A, tutti i calciatori attualmente indisponibili per la prossima giornata: sono positivi al Covid-19

Il campionato di Serie A si è fermato per le Nazionali, il prossimo weekend si tornerà in campo per una giornata che promette molto spettacolo. Alcune partite sono state rinviate a causa della positività di calciatori, in particolar modo non si è disputata la partita tra Juventus e Napoli, rinviata anche la sfida tra Genoa e Torino. Nel prossimo turno saranno diverse le defezioni, alcuni proveranno ad essere a disposizione in caso di esito negativo al tampone, altri non riusciranno ad essere in campo. Attualmente positivi risultano tanti calciatori del Genoa, tre sono stati negativizzati ma in casa rossoblu è scoppiato un focolaio. Nel Napoli ancora positivo Zielinski, nell’Inter Bastoni, Gagliardini, Skriniar, Radu e Young, nel Milan Duarte e Gabbia. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi dei calciatori attualmente indisponibili.