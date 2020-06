Serie A, ecco Nike Aerowsculpt: il pallone per la prossima stagione [FOTOGALLERY]

La Serie A è da poco tornata in campo per completare il campionato, intanto si pensa anche alla prossima stagione. Nel frattempo il sito specializzato Footy Headlines ha svelato in anteprima le prime immagini del nuovo pallone, è stato realizzato da Nike, nato dall’ultimo modello Aerowsculpt. Si chiamerà, dunque, Nike Aerowsculpt: sarà a base bianca con grafica gialla e blu e alcune sfumature di rosso. In evidenza il logo dell’azienda e quello della Serie A. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.