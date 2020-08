Serie A, la Flop 11 di CalcioWeb: tre juventini ed un milanista, ma la delusione più grande è un’altra [FOTO]

E’ stato un finale di stagione estenuante, i dubbi erano tantissimi dopo l’emergenza Coronavirus e l’incertezza sulla conclusione del campionato di Serie A non permetteva di programmare l’ultima parte. Alla fine si è deciso per il tour de force, si è giocato praticamente ogni giorno per portare a termine tutte le partite, la scelta della Lega di tornare in campo è stata vincente. Il campionato italiano ha regalato grande spettacolo, al livello di Liga, Premier League e Bundesliga, anzi è stata molto più combattuta per la vittoria dello scudetto. Grande bagarre per le posizioni di Champions League, Europa League e salvezza. Il post lockdown è stato completamente diverso, tanti calciatori sono riusciti ad allenarsi bene durante la pausa e sono stati protagonisti, al contrario altri hanno faticato sia per una condizione tecnica ma anche fisica. La redazione di CalcioWeb ha stilato una particolare classifica, quella dei Flop.

Partendo dal portiere, l’estremo difensore con il peggior rendimento è stato Gabriel. Bisogna fare una premessa. Il brasiliano è stato protagonista anche di ottime parate, alcune al limite dell’impossibile, ma gli errori commessi hanno condannato la squadra in tante partite. Premessa bis: la difesa del Lecce in alcune gare è stata veramente imbarazzante e il portiere è stato quello meno responsabile dei tantissimi gol subiti. Gabriel è così, capace di grandissime parate ma anche di errori grossolani. Prendere o lasciare.

In difesa la più grande delusione è stato Danilo, terzino della Juventus. E’ arrivato in bianconero tra mille aspettative dopo una scambio con Cancelo, l’affare per la Vecchia Signora si è confermato sbagliato. E’ vero che il club italiano ha ricevuto una parte di denaro cash, ma il rendimento non è stato all’altezza. Ha commesso troppi errori, alcuni gravissimi. Non è mai stato uno dei migliori in fase difensiva, ma anche in fase offensiva non è stato quasi mai convincente. Qualche buona prestazione in avvio, poi un calo evidente. Si tratta di una bocciatura per un calciatore che non si è confermato all’altezza di una squadra così importante come quella della Juventus.

A centrocampo due calciatori hanno fatto veramente male. La delusione più grande è stata Paqueta. Tutti si sarebbero aspettati la stagione della svolta per il calciatore del Milan, il brasiliano invece è stato disastroso. E non sono mancate le occasioni, in tante gare è partito dal primo minuto, prima con Giampaolo e poi con Pioli. Il risultato? Tanta fatica e molte partite da 5. E’ dotato di qualità sopra la media, ma non sembra essere integrato con il calcio italiano. Forse sarebbe meglio cambiare maglia e provare il campionato di Serie A in una squadra con meno ambizioni del Milan. Il secondo è un altro bianconero: Bernardeschi. Ha avuto l’occasione della vita per imporsi a livelli altissimi, troppi passaggi a vuoto nonostante una leggera ripresa nel finale. Non si è capita ancora la vera collocazione tattica, forse è questo che lo limita tantissimo, anche in questo caso si sta lavorando per una nuova avventura, magari al Napoli con la possibilità di sfruttare le caratteristiche da esterno d’attacco.

In attacco ha fallito l’ennesima occasione Mario Balotelli. E’ stata una stagione troppo deludente per uno dei più forti attaccanti italiani in circolazione. E’ arrivato in una città importante per lui, Brescia. E ha fallito ancora. Qualche gol in avvio, poi una condizione fisica che è peggiorata partita dopo partita, fino ad arrivare al braccio di ferro con la dirigenza. In alcuni casi non si è presentato all’allenamento, non vogliamo entrare nel merito della scelta. Ma, inevitabilmente, deve essere schierato nella classifica dei Flop stagionali. Forse si è giocato l’ultima chance di essere protagonista ad alti livelli.

Sul fronte allenatore, la principale delusione secondo la nostra redazione è rappresentata da Carlo Ancelotti. De Laurentiis si aspettava di più. Sia dal punto di vista tecnico (con una squadra che non ha mai impensierito la Juventus per la vittoria dello scudetto), sia dal punto di vista organizzativo. Non è stato infatti capace di gestire i momenti di tensione tra squadra e presidente, anzi è andato contro il numero uno azzurro nel momento di maggiore difficoltà della stagione e quando si è deciso di mandare il gruppo in ritiro. La rottura è stata inevitabile con l’esonero che ha messo fine ad una storia d’amore che non è mai decollata. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutta la Flop 11 della stagione.

Panchina: Audero; Bereszynski, Peluso; Meité, Tachtsidis; Pinamonti, Lozano.