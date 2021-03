Serie A, la data di Inter-Sassuolo. Anticipi e posticipi dall’11esima alla 15esima di ritorno

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, sono in arrivo nuove indicazioni che riguardano la corsa scudetto, Champions, Europa League e salvezza, nel frattempo sono stati comunicati anticipi e posticipi. L’Inter è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto, la sconfitta della Juventus contro il Benevento ha praticamente allontanato le chance di vittoria per i bianconeri. Ancora in corsa il Milan dopo il blitz contro la Fiorentina, è bagarre per la Champions League con tante squadre in corsa: Atalanta, Roma, Napoli e Lazio. Nel frattempo è stata anche comunicata la data del recupero Inter-Sassuolo, sfida rinviata a causa di alcuni casi positivi di Coronavirus.

Inter-Sassuolo, anticipi e posticipi

Si comunica che la gara di Serie A TIM INTER – SASSUOLO, valevole per la 9a giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45 (DAZN). In alto la GALLERY con anticipi e posticipi.