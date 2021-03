Calciomercato, la top 11 degli svincolati: una squadra da sogno, tante occasioni per i club di Serie A

La stagione è entrata sempre più nel vivo, i campionati si sono fermati per la pausa per le Nazionali ma sono pronti a tornare con il solito spettacolo. Le prossime giornate saranno fondamentali per gli obiettivi di alta e bassa classifica, i campionati regalano spettacolo e sono in arrivo i primi responsi di Premier League, Liga e Serie A. Le dirigenze intanto iniziano a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzarsi per la prossima stagione, la pandemia da Coronavirus ha portato tanti problemi dal punto di vista economico e quindi l’intenzione è quella di risparmiare almeno dal punto di vista dei cartellini. Si guarda con interesse al mercato svincolati.

Gli svincolati, la Top 11

Sono tantissimi i calciatori in scadenza di contratto e che non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo con le squadre di appartenenza. Sarà un mercato avvincente considerando i campioni pronti a cambiare maglia, dal ruolo di portiere fino a quello di attaccante. L’estremo difensore più importante ed in scadenza di contratto è Gigio Donnarumma, il portiere difficilmente rinnoverà con il Milan e tanti club si sono già messi in fila. In difesa occhio a Sergio Ramos, ancora uno dei migliori in circolazione nel suo reparto, molto interessante anche Alaba. A centrocampo il nome da seguire è quello di Draxler, mentre i veri e propri sogni sono in attacco: due nomi su tutti, Messi e Aguero. In alto la FOTOGALLERY con la TOP11 degli svincolati dalla prossima stagione.