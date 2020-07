Serie A, tutte le maglie delle squadre per la prossima stagione [FOTO]

MAGLIE SERIE A – La stagione in Serie A sta per andare in archivio. Il campionato è ormai nella fase finale, gli obiettivi più importanti sono stati decisi: la Juventus è campione d’Italia, c’è grande bagarre per decidere le posizioni dal secondo al quarto posto. Emozioni anche in Europa League con Milan e Roma che sembrano in grande spolvero. Nel frattempo le dirigenze si stanno preparando per la prossima stagione, sarà un campionato molto incerto, non è stata ancora decisa la data ufficiale di partenza, inoltre i club avranno poco tempo per costruire le squadre. Alcune certezze riguardano, invece, le maglie. Sono state ufficializzate le divise delle compagini più prestigiose, l’ultima è stata la Lazio. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini tra ufficialità e indiscrezioni svelate da Footy Headlines.