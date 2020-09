Serie A, tutte le maglie della stagione 2020/2021: è già partita la sfida [GALLERY]

LE NUOVE MAGLIE IN SERIE A – Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione in Serie A. Si preannuncia un campionato ricco di emozioni, con tante squadre in grado di poter lottare per la vittoria finale. A partire dalla Juventus che ha cambiato con l’arrivo dell’allenatore Andrea Pirlo, favorita anche l’Inter di Conte, proverà a ripetersi l’Atalanta. Occhio a Milan, Napoli e Roma con le ultime due che dovranno riscattarsi. Poi sarà come al solito bagarre per le posizioni di Europa League, ma soprattutto salvezza. Le dirigenze stanno lavorando per completare le rose sul fronte calciomercato, nel frattempo sono state presentate le divise di tutte le squadre che si affrontano tra colpi di colori e tradizioni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le divise in Serie A.