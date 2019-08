FORMAZIONI SERIE A – Le ultime ore in Serie A sono state ricche di emozioni, fino al 2 settembre si attendono altre mosse importanti ed in grado di cambiare gli schieramenti per la prossima stagione. In particolar modo a tenere banco è il valzer che riguarda gli attaccanti, in arrivo il bis dell’Inter ma Juventus, Napoli e Milan sono pronte a rispondere con colpi di assoluto livello. Situazione bloccata invece in casa Roma, i tifosi sono sempre più delusi dalla campagna acquisti portata avanti dal club giallorosso. Si muovono molto bene anche le medie e piccole squadre, in particolar modo 11 veramente forti per Cagliari ed anche Genoa, sono pronte a piazzare colpi importanti in attacco anche Torino e Sampdoria per una vera e propria bagarre per la zona Europa. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i colpi delle 20 squadre in arrivo e come potrebbero essere al termine del mercato.