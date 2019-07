Serie A e Serie B, le ultime dai ritiri: 7 reti del Genoa, prima tappa a Singapore per l’Inter [FOTO]

Continua la preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione, si preannuncia una stagione scoppiettante. Scatenato il Genoa, sette gol nell’amichevole contro il Wacker Innsbruck nel ritiro austriaco, nel primo tempo in rete , Favilli e Sanabria mentre nella ripresa sale in cattedra Pinamonti, l’ex Frosinone mette a segno una tripletta. A concludere lo score Gumus, autore di una doppietta.

Prima tappa a Singapore per l’Inter, Barella è con la squadra mentre arriveranno nei prossimi giorni Godin, Vecino e Puscas, tra i convocati c’è Nainggolan, assente Icardi che si allena ad Appiano Gentile. Il primo impegno della tournée asiatica sarà sabato 20 luglio al National Stadium di Singapore contro il Manchester United. Il 24 sarà la volta della Juventus all’Olympic Sports Center di Nanchino. Sabato 27 contro il Psg.

In Serie B buone indicazioni per Pippo Inzaghi al Benevento. Dopo il successo sul Napoli,arrivano dieci gol in amichevole al Las Vegas International. Mattatori del test sono Coda e Roberto Insigne autori di una tripletta e di una doppietta, in gol anche Antei, Armenteros, Volta, Tazza e Sperandeo.

Amichevole anche per l’Empoli, finisce 1-1 la partita di allenamento in famiglia giocata questo pomeriggio, vantaggio arancio con Piu a metà ripresa, nel finale il pari di Mraz.