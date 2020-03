Serie A sospesa: “scudetto alla Juventus”, cosa dice il regolamento e la classifica finale

E’ sempre più emergenza Coronavirus. L’epidemia ha colpito anche l’Italia, aumentano infatti ora dopo ora i casi di contagi e purtroppo anche i morti. Il calcio si è dovuto adeguare, in particolar modo nel torneo italiano sono state rinviate una serie di partite con evidenti problemi di calendario per recuperare le sfide. Ma come si dice, la salute prima di tutto. Adesso sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di sospendere tutte le attività sportive per 30 giorni, e quindi ovviamente anche il campionato di Serie A. Al momento la soluzione più probabile è quella di disputare tutti i match a porte chiuse, ma sono comunque da valutare tanti aspetti (anche di tipo economico).

La situazione riguardante il Covid-19 è in continua evoluzione e per il momento è difficile fare previsioni anche per i prossimi giorni, figuriamoci settimane. Per questo motivo non è completamente da escludere la sospensione del campionato. Ma cosa dice il regolamento in quest’eventualità? E’ bene specificare come, allo stato attuale, un regolamento in tal senso non ci sia. Non esiste perché siamo di fronte ad un fatto del tutto inedito per la storia del calcio, quantomeno italiano.

Seguendo la logica, però, stando così le cose lo scudetto potrebbe andare alla squadra in testa dopo l’ultimo turno interamente completato di Serie A. In questo caso: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45. La Lazio è attualmente in testa alla classifica, ma la vittoria contro il Bologna potrebbe essere annullata per l’impossibilità di completare la giornata.

ECCO LA CLASSIFICA FINALE IN CASO DI SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO

Juventus 57 CAMPIONE D’ITALIA Lazio 56 IN CHAMPIONS Inter 54 IN CHAMPIONS Atalanta 45 IN CHAMPIONS Roma 39 IN EUROPA LEAGUE Milan 35 IN EUROPA LEAGUE Verona 35 Parma 35 Bologna 33 Napoli 33 Cagliari 32 Sassuolo 29 Fiorentina 28 Torino 27 Udinese 26 Lecce 25 Sampdoria 23 Genoa 22 IN SERIE B Brescia 16 IN SERIE B Spal 15 IN SERIE B

Ovviamente in queste ultime ore è questo l’argomento più caldo sui social. Non mancano le ‘previsioni’ riguardanti tutti gli scenari per il campionato di Serie A. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le reazioni.