Serie A, gli stipendi al lordo dei calciatori: dominio Juventus, sorpresa Torino e Atalanta [FOTO]

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le prime due giornate del massimo torneo italiano hanno regalato importanti indicazioni, sono tre le squadre a punteggio pieno, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino. Si avvicina la terza giornata e cresce sempre di più l’attesa, in particolar modo la Juventus impegnata sul campo della Fiorentina. Nella giornata di oggi approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport’, sugli stipendi dei calciatori del campionato di Serie A, l’impennata decisiva è arrivata grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus guida la classifica con ampio margine sulle rivali. Al secondo posto l’Inter, i pezzi pregiati sono l’attaccante Romelu Lukaku e l’allenatore Antonio Conte.

Il Napoli sfora il tabù 100 milioni, mentre va controcorrente il Milan. Al terzo posto la Roma con 125 milioni di euro, sorpresa Torino al settimo posto della classifica, il più pagato è Andrea Belotti con 1,7 milioni di euro, alla spalle la Fiorentina, il botto è stato effettuato con l'arrivo di Ribery che guadagna 4 milioni, in successione Cagliari e Bologna. Poi troviamo le due squadre di Genova con i più pagati che sono Schone e Fabio Quagliarella, lontanissima l'Atalanta con solo 36 milioni di euro, il più pagato è Duvan Zapata con 1,8 milioni di euro. Nelle ultime tre posizioni a pari merito Spal e Udinese con 30 milioni, al penultimo posto il Brescia con Balotelli il più pagato con 1,5 milioni di euro, all'ultimo posto il Verona, Pazzini guadagna 1,3 milioni di euro.