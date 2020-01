Serie A, la terza maglia è multicolor: dal Milan in nero alla Roma in blu, il calcio diventa business [GALLERY]

Si è chiusa un’altra giornata di Serie A. Ciò che rimane del diciannovesimo turno è la vittoria della Juventus a Roma e il pari dell’Inter contro l’Atalanta. Ma ciò che ha maggiormente colpito è che ben cinque squadre su venti abbiano indossato la terza maglia. Si tratta di Brescia, Genoa, Milan, Roma e Sassuolo. Nella gara dell’Olimpico, addirittura, anche la Juventus era in seconda maglia. E’ stata la Nike ad imporre il tutto. Così la Roma l’abbiamo ritrovata con una divisa blu e la Juve in maglia bianco-rossa. Blu scura con colletto e bordi delle maniche giallorossi, in filigrana l’acronimo Asr e il lupetto, una maglia che ha colpito subito i tifosi ed è andata esaurita in poche ore. Per le regole del marketing è normale che la terza divisa si differenzi nettamente dalle prime due. Ma così si perde tutta la tradizione. Siamo un po’ nostalgici, lo ammettiamo, ma vedere la nuova frontiera del calcio ci spaventa. Divise multicolor che farebbero venire una crisi epilettica anche a chi è sano. In alto la FOTOGALLERY con alcune delle terze maglie della Serie A di quest’anno.