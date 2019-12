Serie A, la Top 11 del 2019: Di Lorenzo e Mancini nel mondo dei grandi, il riscatto di Nainggolan e l’attacco da paura [GALLERY]

Il 2019 è agli sgoccioli. E con esso se ne va anche un anno di Serie A. Un anno di conferme, rimpianti, rinascite, favole (come quella dell’Atalanta). Un anno che ha confermato come la Juventus sia ancora la squadra da battere ma che le altre compagini si stanno avvicinando, tra tutte l’Inter, ma anche le romane. CalcioWeb ha voluto divertirsi a stilare una TOP 11 dell’anno solare. Non abbiamo tenuto conto di coloro che hanno disputato solo una parte del campionato, quella 2019-2020: non aspettatevi, quindi, Lukaku e compagnia bella.

La nostra formazione si schiera con un 3-4-3 guidato da Gian Piero Gasperini. In porta abbiamo scelto Handanovic. Un’opzione facile. L’estremo difensore dell’Inter è in assoluto il migliore della scorsa stagione e il meno battuto dell’attuale campionato. La linea a tre vede, da destra verso sinistra, Di Lorenzo-Bonucci-Mancini. L’attuale esterno destro del Napoli ha disputato una super stagione con l’Empoli nel 2018-2019, condita da assist e gol. Il salto di qualità in azzurro non gli ha pesato ed è una delle note positive del Napoli di inizio campionato. Bonucci non ha bisogno di presentazione. Ad altissimi livelli da tanti anni, tranne la parentesi con il Milan. Sempre continuo e affidabile. Gianluca Mancini è un altro di quelli che ha cambiato maglia in estate. Ottime stagioni all’Atalanta, molto bene anche l’inizio dell’avventura con la Roma. Avremmo potuto scegliere anche Smalling ma, per il discorso fatto in precedenza, abbiamo preferito Mancini. Altro serio candidato sarebbe stato Acerbi. Il difensore della Lazio ha conquistato la Nazionale a suon di prestazioni positivi, ma qualche piccolo errore nella scorsa stagione c’è stato, così come qualche ingenuità ha penalizzato Koulibaly.

Centrocampo di qualità eccelsa. A fare legna c’è Nainggolan. Non indimenticabile la sua esperienza all’Inter, anzi. Ma il gol contro la Juventus è una perla di rara bellezza e la rete all’ultima giornata contro l’Empoli è valsa la qualificazione in Champions League ai nerazzurri. Oltre a questo il belga ha avuto un inizio di stagione fantastico con il Cagliari. Tanti gol e tanti assist messi a referto. Chi ha continuato a stupire e a crescere è Luis Alberto. Lo spagnolo sta facendo addirittura meglio dell’ultima stagione. Sforna assist su assist ed entra in tutte le azioni pericolose della Lazio. Uno dei talenti su cui punta Mancini per la Nazionale italiana è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha fatto il suo esordio nella scorsa stagione, ma sembra già un veterano. E, nonostante una leggera flessione nel finale dello scorso campionato, il suo rendimento è sempre stato di altissimo livello, toccando l’apice nella sfida contro il Porto in Champions League. A completare il reparto non poteva mancare un atalantino. E abbiamo scelto l’uomo simbolo: il “Papu” Gomez. L’argentino sta conoscendo una seconda giovinezza a Bergamo e le sue prestazioni non accennano a calare. Esclusi eccellenti Barella, Pjanic, Brozovic e Milinkovic-Savic.

Tridente da fare invidia alle squadre più forti del mondo. Non poteva mancare Cristiano Ronaldo. Una presenza quasi imprescindibile quando si parla di Top. Nonostante i problemi con Sarri (il famoso litigio) e i “soli” 6 gol segnati da gennaio a maggio, il portoghese è sempre stato decisivo, sia in Champions League (citofonare all’Atletico Madrid) sia in campionato con le sue 21 reti al primo anno di Serie A e le 10 in 14 partite di questa stagione. Eppure il dubbio con Lautaro Martinez ci è rimasto sino alla fine. Al suo fianco Ciro Immobile. Dopo l’exploit della stagione 2017-2018 con 29 reti in campionato ne sono arrivate 15 lo scorso anno e, soprattutto, 17 in questa stagione in sole 15 partite. Una media gol impressionante per uno degli attaccanti più continui degli ultimi anni. Completa il tris d’assi Duvan Zapata. Ventitré reti nella scorsa stagione. Basterebbe questo, ma ci sono anche le 6 reti in 7 gare nell’attuale campionato prima che un serio infortunio lo fermasse. L’Atalanta lo aspetta più forte di prima nel nuovo anno. Rimangono fuori dal podio, o meglio in panchina, Quagliarella e Piatek, che non sono stati capaci (finora) di ripetere la scorsa stagione. In alto la FOTOGALLERY con la TOP 11 di CalcioWeb per il 2019.