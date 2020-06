Serie B, la Cremonese fa la voce grossa contro l’Ascoli: lo scontro salvezza si conclude 1-3 [FOTO]

Anche la Serie B è tornata in campo. Si è concluso il recupero tra Ascoli e Cremonese, partita fondamentale per la salvezza. Colpo grosso per gli ospiti che escono dalla zona playout, in grossa difficoltà i padroni di casa che rischiano seriamente la retrocessione. Ovviamente si gioca a porte chiuse ed il match inizia con il botto, tra il 18′ ed il 22′ arriva l’uno-due decisivo per la Cremonese, prima l’autogol di Padoin poi il raddoppio siglato da Palombi. L’Ascoli sembra in grossa difficoltà e a un passo dal baratro. Al 38′, però, riesce a riaprire la partita con la rete messa a segno da Morosini. Nella ripresa gli uomini di Bisoli entrano meglio in campo e chiudono definitivamente i conti con un autogol di Andreoni. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-3. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

