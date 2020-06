Sesso in diretta al reality show, effusioni sotto le coperte: “jo…” [FOTO e VIDEO]

Scena hot in diretta televisiva, il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Il protagonista è stato Ivan Gonzalez, conosciuto per partecipazioni a Temptation Island Vip, Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Poi ha fatto ritorno in Spagna, ma è rimasto sempre nel mondo della televisione. Notte di passione davanti le telecamere con Oriana Marzoli, anche lei ex tronista, durante il programma di Telecinco La casa fuerte.

Come spiega il sito di Telecinco, la coppia ha avuto una litigata furiosa: “Non voglio vederti più nella vita”, ha detto la ragazza. Poi, evidentemente hanno fatto pace. In un sacco a pelo si sono lasciati andare ad effusioni e i rumori emessi sotto le coperte lasciano pochi dubbi. In basso il video, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.