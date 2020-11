“Se sia vero o sia l’ennesima trovata pubblicitaria sarà il tempo a dirlo per il momento prendiamo atto delle dichiarazioni della pornostar Moana Conti che ha chiesto pubblicamente scusa per aver praticato sesso orale a un cavallo girando un video in compagnia di Andrea Diprè e le chiediamo un gesto concreto del suo pentimento a favore degli animali, magari andando a fare volontariato nei canili della zona dove abita”.

E’ il commento ufficiale nella nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sulle dichiarazioni della pornostar Moana Conti riportate dal sito specializzato Spyit.it e rilanciate da Dagospia. “E’ un video di cui mi pento e che non rifarei più, ho perso molto lavoro a causa di ciò, mi ha portato solo dispiacere e problemi, gli animali si amano, ma non come ho fatto io”.

“Questo pentimento tardivo potrebbe diventare credibile solo se seguito da azioni concrete – conclude la nota degli animalisti dell’AIDAA – se veramente la Conti è pentita ci contatti e le indicheremo dove andare a fare volontariato per davvero, altrimenti questa non è altro che l’ennesima inaccettabile presa in giro verso gli animali, presa in giro non tollerabile, aspettiamo notizie”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini che hanno sconvolto.