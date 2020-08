“Lo sfogo di Conte risale a 1 anno fa, quando capì di aver firmato per promesse mai mantenute”, caos all’Inter

Le dichiarazioni che hanno fatto rumore. Nella giornata di ieri si è concluso il campionato dell’Inter, la squadra di Antonio Conte ha terminato la stagione al secondo posto dopo il successo contro l’Atalanta, ad un solo punto dalla Juventus. Nel complesso è stata un’annata positiva per i nerazzurri, il giudizio sarà completo al termine dell’Europa League. L’ex Ct della Nazionale ha tirato fuori il massimo da questa squadra, ma non gli basta, vuole provare ad essere competitivo per vincere lo scudetto. Non è rimasto soddisfatto del mercato portato avanti dalla dirigenza, la squadra ha incontrato grossi problemi di rotazione a centrocampo e in attacco. Ma non è questo il principale motivo del momento di tensione di Conte e delle critiche di ieri. Si è sentito poco appoggiato dal club, quando sono arrivate delle critiche o quando si sono verificati periodi di nervosismo. La dirigenza è stata assente. Il tecnico sta valutando il futuro, difficile pensare ad un addio, ma sono comunque in corso valutazioni, da entrambe le parti. E come al solito sono arrivate le reazioni social, c’è chi difende l’allenatore e chi lo critica. “Lo sfogo di Conte risale a 1 anno fa, quando capì di aver firmato per promesse mai mantenute”, scrive un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dai social.