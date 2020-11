Sgam Spa innova il mercato delle acque minerali con ICON il nuovo formato in alluminio Lete e Sorgesana

Una scelta coraggiosa quella della SGAM SPA, in un anno, il 2020, che resterà alla storia come tra i più difficili degli ultimi due secoli. La pandemia ha segnato la storia dell’ultimo anno e scosso l’economia mondiale, generando grande incertezza in tutti i mercati. Soccombere alle difficoltà non è mai stata un’opzione di scelta per l’azienda che, soprattutto nei momenti storici più difficili, ha sempre sfidato il mercato da pioniera tracciando nuovi percorsi in tutti gli ambiti, considerati all’avanguardia. Intercettare i bisogni e le attitudini dei consumatori, allinearsi ai momenti di trasformazione della società, resta per Acqua Lete un dictat che esprime la visione dinamica e lungimirante dell’azienda.

Ad arricchire la gamma dei tre brand Acqua Lete, Acqua Sorgesana e Acqua Prata, distribuiti dalla SGAM in PET e in vetro, arriva ICON, il nuovo formato in alluminio ad uso alimentare da 473,2 ml, destinato a conquistare l’alta gamma della ristorazione e dell’Out of Home.

Il design originale che si ispira agli anni ’60, alle geometrie misteriose e ai colori brillanti ed eccentrici della pop art nasce per accontentare i consumatori più esigenti e rende ICON la nuova forma dell’acqua per Lete e Sorgesana.

“Sono questi i momenti in cui cambia la storia, mentre ciò che eravamo si fonde a nuovi modi di essere e ad un nuovo sentire, necessità dirompenti si impongono nelle nostre abitudini ” afferma Nicola Arnone , presidente di SGAM SPA. “E’ così che ci piace fare il nostro mestiere, con un orecchio attento al passato, grati delle esperienze acquisite sul campo e un altro teso e curioso verso il futuro, consapevoli di quanto sia necessario intervenire concretamente nel presente per lasciare un segno.

Siamo pronti – conclude Arnone – ad una nuova avventura che porta con sè entusiasmo ed ottimismo, forieri di un nuovo inizio per tutti noi. ICON, la nostra nuova bottiglia in alluminio, è figlia della nostra grande passione per il mondo del Beverage e del nostro spirito sempre sognante e fiducioso verso la vita”.

Per il lancio del formato ICON, è stata studiato un piano di comunicazione mirato ed efficace che si svilupperà in stampa sulle maggiori riviste di settore e sui quotidiani nazionali e on web attraverso piani editoriali ad hoc sui i canali social dell’azienda e una campagna youtube destinata al target di consumo.

Un video spot da 15 secondi svelerà il design delle nuove bottiglie Lete e Sorgesana da 473,2ml, tra luci e mistero, al ritmo di un sound elettronico con note rock, ed esalterà l’allure moderno dell’alluminio.

Società Generale delle Acque Minerali Spa

Il marchio Lete è un marchio storico: la sua prima apparizione sui mercati risale al 1893 quando la Società Lete incomincia ad imbottigliare l’eccezionale acqua minerale della omonima sorgente. Pochi anni dopo ottiene i primi riconoscimenti a livello internazionale, con il Grand Prix di Parigi e l’Honour Prize di Londra del 1906.

All’inizio degli anni ’80 Acqua Lete viene acquisita dalla Società Generale delle Acque Minerali (SGAM) che, attraverso indovinati investimenti in nuove tecnologie, percorre la strada della modernità anticipando le richieste del complesso mercato del beverage.

SGAM Spa affianca a quella in vetro la produzione in PET, realizzando un’azienda di imbottigliamento all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e organizzativo, e vincendo la grande sfida di lanciare e distribuire le sue acque minerali Lete, Prata e Sorgesana su tutto il territorio nazionale.

SGAM SPA conta 12 linee produttive (nove per prodotto in PET, due per prodotto in vetro, una per il prodotto in alluminio), prima azienda alimentare italiana ad utilizzare, in accordo con Eon, solo Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo è socio fondatore di CoriPet – Consorzio autonomo di gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari riconosciuto dal MATTM.