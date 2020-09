Shamrock Rovers-Milan 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Calhanoglu 10 d’altri tempi, Saelemaekers da Casadei [FOTO]

Shamrock Rovers-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Inizia bene l’avventura nei preliminari di Europa League del Milan. I rossoneri superano gli irlandesi dello Shamrock Rovers col punteggio di 0-2. Ad aprire le danze è Ibrahimovic, con un bel destro dopo l’assist di Calhanoglu. Tante occasioni per la squadra di Pioli, ma anche qualche opportunità interessante per i padroni di casa. Nella ripresa il Milan controlla e chiude i giochi con il piazzato di Calhanoglu dal limite dell’area. Per il Diavolo ora ci sarà l’ostacolo Bodo/Glimt, squadra norvegese. In alto la FOTOGALLERY.

Shamrock Rovers-Milan, le pagelle di CalcioWeb

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus 6; O’Brien 5.5, Lopes 6.5, Grace 5.5; Finn 6, McEneff 5.5, O’Neill 5.5 (70′ Watts 6), Byrne 6, Farrugia 5.5 (83′ Cavanagh sv); Greene 5.5 (87′ Williams sv), Burke 6.

MILAN:

G. Donnarumma 6.5 – Pensa di vivere una serata tranquilla e invece viene chiamato in causa due-tre volte: PRESENTE.

Calabria 7 – Tra i più convincenti. Sconfina spesso fuori regione (in fase offensiva) e si ritrova…in Sicilia: MOTORINO.

Kjaer 6 – Fa il suo, non corre particolari pericoli: SENTINELLA.

Gabbia 6 – Una sua sbavatura rischia di costare caro al Milan, ma è all’esordio in Europa e lo si può perdonare: GIUSTIFICATO.

Theo Hernandez 7 – I terzini del Milan sono già in palla. Dove non ci arriva con la corsa ci mette il fisico: FA PAURA.

Kessié 6.5 – Azzanna al collo gli avversari. Gioca di posizione, recupera una marea di palloni: PIOVRA.

Bennacer 6.5 – Esce dal pressing irlandese con eleganza e calma olimpica. Fa concorrenza al più famoso prete di Gubbio: DON (ISMAEL) MATTEO (84′ Tonali sv).

Castillejo 6 – Sbaglia qualche appoggio di troppo, in generale sembra un po’ confusionario: IMPRECISO.

Calhanoglu 8.5 – La sua crescita dall’arrivo di Ibra è stata esponenziale. Sempre al posto giusto, sembra un numero 10 d’altri tempi. Assist e gol nella sua serata irlandese: HAKAN(TO) A ZLATAN SEMBRA BAGGIO (83′ Brahim Diaz sv).

Saelemaekers 5.5 – Dopo un inizio abbastanza comico, cresce ma non convince fino in fondo. Si dice che Raoul Casadei sia rimasto estasiato dalla sua prestazione e l’abbia già contattato: VAI COL LISCIO! (74′ Krunic 6).

Ibrahimovic 7 – Il primo gol della stagione rossonera è suo. Solo il nome spaventa gli avversari e con i suoi cenni richiama i compagni. Al mio segnale scatenate l’inferno: MASSIMO DECIMO MERIDIO.