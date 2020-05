Si gioca la giornata di Bundesliga: sagome dei tifosi sugli spalti, la FOTOGALLERY

Dopo il netto successo di ieri dell’Hertha nel derby di Berlino contro l’Union, continua il programma valido per la giornata della Bundesliga, il campionato è nella fase decisiva. Alle 15.30 sono iniziate partite molto interessanti per la classifica, in particolar modo il big match mette di fronte il Wolfsburg contro il Borussia Dortmund. Il Friburgo affronta in casa il Werder Brema, trasferta per il Leverkusen contro il Monchengladbach. Chiude il Padeborn contro l’Hoffenheim. Nella sfida Monchengladbach-Leverkusen in tribuna ci sono le sagome dei tifosi. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.