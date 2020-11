Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più seguita a livello di social, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i fan che possono apprezzare le foto e Stories che giornalmente vengono pubblicate. Si è verificato un siparietto veramente particolare, Fedez ha il corpo ricoperto di tatuaggi, uno veramente particolare. E’ un pugnale, ma secondo la Ferragni “sembra un pisello”. Il cantante ha risposto in modo divertito: “Ma non è vero. È un pugnale. L’ho fatto quando ero un ragazzo di periferia e non avevo budget”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Julia Rose, la nuova sventola del web che guida nuda [FOTO e VIDEO]