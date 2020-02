“La solita furbata della Juventus, quando ordina l’Italia ubbidisce”: è bufera dopo i rinvii in Serie A

E’ sempre più caos anche nel campionato di Serie A per il Coronavirus. L’emergenza sta portando pesanti conseguenze anche al mondo del calcio, è arrivata la decisione di rinviare le partite che inizialmente erano state programmate a porte chiuse. Tra queste anche il big match tra Juventus e Inter, lo scontro per lo scudetto andrà in scena il 13 maggio. Una decisione che ha portato più di qualche motivo di discussione, in particolar modo dai nerazzurri che saranno chiamati da un vero e proprio tour de force nel mese di maggio. Ovviamente si è scatenato anche il web, tantissime le reazioni sui social. In particolar modo un utente scrive su Twitter: “La solita furbata della Juventus, quando ordina l’Italia ubbidisce”. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.