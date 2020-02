“Solo un ex juventino può essere così idiota”: chi lo ama e chi lo accusa, ma Vidal finisce nel mirino

Il finale di Napoli-Barcellona, ieri sera, si è acceso con l’episodio che ha portato all’espulsione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato capace di ‘guadagnarsi’ un doppia ammonizione nel giro di pochi secondi: prima per il fallo su Mario Rui e poi per le susseguenti scaramucce e proteste con avversario ed arbitro. Rosso e stop per una giornata, quella di ritorno al Camp Nou, a cui ai blaugrana mancherà anche Busquets.

Dell’episodio, però, dalle parti di Napoli se n’è parlato molto. Fosse stata l’espulsione di un calciatore qualunque, infatti, non avrebbe fatto molto rumore, ma essendo Vidal un ex Juve ha scatenato una numerosa serie di reazioni anche da parte dei tifosi bianconeri. Social scatenati e schieramenti evidenti: juventini a difendere il cileno, napoletani ad accusarlo in maniera forte. Richiamato, ovviamente, il suo passato in bianconero. E così, dopo gli assordanti fischi ed insulti al San Paolo all’uscita dal campo dopo la sanzione, ecco anche quelli sul web. Ne abbiamo raccolti alcuni, in alto la FOTOGALLERY.