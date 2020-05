“Sono disposti a sfasciare la prossima stagione per concludere questa”, è caos dopo il Consiglio Federale

Sono giorni caldissimi per la ripresa dei campionati di calcio. La giornata di ieri è stata importantissima, si è riunito il Consiglio Federale, confermata la volontà di tornare in campo. La decisione non sorprende per quanto riguarda la Serie A, discorso diverso invece per Serie B e Serie C: l’intenzione è completare le stagioni anche nelle categorie inferiori. Ma i dubbi sono tantissimi, in poche possono permettersi i costi per seguire alla lettera il protocollo, per le piccole realtà sarà sicuramente impossibile garantire la sicurezza. Si potrebbe pensare dunque di introdurre playoff e playout, almeno in Serie C, con il dubbio della Serie B, mentre la Serie A ha tutte le carte in regola per completare la stagione. La decisione definitiva verrà presa il 28 maggio. Sono state tantissime le reazioni che sono arrivate sui social: “questa ipotesi di riapertura e conclusione entro agosto non vedrà mai la luce per mille e ovvi motivi e che si disputeranno i playoff”, “Gravina e la Figc sono disposti a sfasciare la prossima stagione per concludere questa”, sono le reazioni pubblicate da alcuni utenti. Sfoglia la fotogallery con tutte le immagini.