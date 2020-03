“Sono dei vigliacchi, poca solidarietà per il Paese che li strapaga”: bufera su Higuain, Pjanic e Khedira

Fuga dall’Italia. E’ stato definito così il viaggio da parte di alcuni calciatori della Juventus che hanno deciso di partire a causa dell’emergenza Coronavirus. Al momento si tratta di tre calciatori: Gonzalo Higuain (ha deciso di raggiungere in Argentina la madre che non sta bene), Pjanic e Khedira. Tutti sono risultati negativi al tampone. I calciatori avrebbero ricevuto l’autorizzazione dal club bianconero. Il Pipita si è presentato la scorsa notte, all’aeroporto di Caselle, con volo privato diretto a Buenos Aires per raggiungere la famiglia. Non è da escludere che nei prossimi giorni la fuga possa coinvolgere anche altri calciatori. Sono diversi i messaggi e le reazioni che sono arrivate sui social, c’è chi ha condannato il gesto, anche qualche messaggio di giustificazione. “Sono dei vigliacchi, poca solidarietà per il Paese che li strapaga”, scrive un utente su Twitter. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.