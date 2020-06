La sorella di Ronaldo se la prende con Sarri: “Non riesco a capire come si può giocare così” [FOTO]

Non lo pronuncia, ma il riferimento è abbastanza chiaro. Non solo i tifosi juventini arrabbiati sui social, ma anche la sorella di Cristiano Ronaldo se la prende con Sarri. “Cos’altro puoi fare. Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli … Non riesco a capire come si può giocare in questo modo, comunque … testa in alto, ma non puoi fare altro, mio Re”, il messaggio della donna sul profilo ufficiale Instagram accompagnato da alcune foto del calciatore sconsolato a fine gara. In alto alcune foto della gara di ieri, con il portoghese che passa tristemente accanto alla Coppa.