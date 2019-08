Soriano fa esplodere il Dall’Ara, prima vittoria del Bologna di Mihajlovic: Spal beffata in pieno recupero [FOTO]

E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha condannato Semplici, per il Bologna tante imprecisioni. All’ingresso delle squadre in campo brividi per l’allenatore Sinisa Mihajlovic, ovazione del pubblico per il tecnico che sta lottando contro la leucemia. Poi si scende in campo, nel primo tempo grande equilibrio con le due squadre che non riescono a cambiare passo, il match svolta nella ripresa con il Bologna che schiaccia la Spal. Berisha tiene a galla gli ospiti per gran parte del match, Bologna poco incisivo in attacco, fino al 94′, ci pensa Soriano di testa a siglare il definitivo 1-0. Prima vittoria per il Bologna, Spal a 0. In alto la fotogallery del match.