Cresce l’attesa per i sorteggi di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e si attendono nuove risposte dagli ottavi di finale. A Nyon si procederà con gli accoppiamenti tra le migliori otto squadre della fase a gironi e le seconde classificate, l’appuntamento è previsto per lunedì 14 dicembre alle ore 12. Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa, nessuna squadra può affrontare un avversario dello stesso girone o della stessa nazionalità. Le gare di andata sono in programma il 16/17/23/24 febbraio, mentre quelle di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Sono tre le squadre italiane che hanno staccato il pass: Juventus, Lazio e Atalanta. I bianconeri sono collocati tra le teste di serie, biancocelesti e nerazzurri in seconda fascia.

Le possibili avversarie della Juventus

Un pò a sorpresa la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale da prima del girone. Dopo la sconfitta all’andata contro il Barcellona, i bianconeri sono riusciti a ribaltare ogni pronostico in terra spagnola con una prestazione praticamente perfetta. Il rendimento della squadra di Andrea Pirlo è stato altalenante: in Champions League è stata quasi sempre convincente, il campionato invece ha dovuto fare i conti con troppi passi falsi, anche con squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Negli ottavi di finale la Juventus non potrà incontrare le prime classificate (Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Real Madrid), più il Barcellona perché già affrontato nella fase a gironi. Ecco le possibili avversarie: Atletico Madrid, Porto, Siviglia, Lipsia, Monchengladbach. L’avversario più insidioso è sicuramente l’11 di Simeone.

Le possibili avversarie della Lazio

La Lazio ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con il brivido, in particolar modo gli ultimi 90 minuti sono stati pieni di emozioni. Contro il Brugge è arrivato un pareggio, il 2-2 ha permesso di raggiungere l’obiettivo. E’ un traguardo importantissimo per una squadra che ha iniziato bene la stagione. I biancocelesti possono togliersi ancora tante soddisfazioni, ma il percorso sarà sicuramente con maggiori ostacoli: la seconda fascia regala tantissime insidie. Ecco tutte le possibili avversarie. Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG. La squadra di Inzaghi non potrà incontrare il Borussia Dortmund, in ogni caso il sorteggio sarà negativo per la Lazio. Forse la squadra più abbordabile è il Chelsea, già questo è tutto dire.

Le avversarie dell’Atalanta

L’Atalanta per il secondo anno consecutivo ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Può essere considerata una vera e propria outsider, in grado di raggiungere i quarti di finale come successo nella scorsa competizione. Il sorteggio sarà in ogni caso durissimo. La squadra di Gasperini potrà incontrare: Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Dortmund, Psg.

