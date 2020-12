Si avvicinano i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League, la fase a gironi ha fornito tantissime indicazioni. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa e che possono togliersi tantissime soddisfazioni: si tratta di Roma, Milan e Napoli. I club di Serie A si sono qualificati al primo posto e partiranno con un vantaggio con la possibilità di poter contare su un sorteggio favorevole, le insidie sono comunque dietro l’angolo. I sorteggi dei sedicesimi di Europa League sono previsti per lunedì 14 dicembre alle ore 13.

Le possibile avversarie della Roma

La Roma sta disputando una stagione all’altezza. Partita con tantissimi punti interrogativi, i giallorossi hanno convinto grazie ad ottime prestazioni, il tecnico Fonseca sembra aver individuato le giuste contromisure per far rendere al massimo la squadra. Nonostante la sconfitta contro il CSKA Sofia ha chiuso in scioltezza il girone. Ecco le possibile avversarie dei giallorossi: Krasnodar, Salisburgo, Dynamo Kiev, Olympiacos, Molde, Slavia Praga, Real Sociedad, Benfica, Granada, Braga, Stella Rossa, Lille, Wolfsberger, Anversa, Maccabi Tel Aviv. Le squadre più pericolose sono Salisburgo, Lille, Benfica e Real Sociedad.

Le avversarie del Napoli

Il pareggio contro il Real Sociedad ha permesso al Napoli di chiudere il girone al primo posto. Dopo un avvio deludente la squadra azzurra si è ripresa, conquistando una serie di risultati utili consecutivi. La stagione della squadra di Gennaro Gattuso è sicuramente positiva, l’obiettivo è quello di provare a raggiungere il miglior risultato positivo. Il Napoli eviterà le prime classificate degli altri gironi: Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, Psv, Leicester, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria e Hoffenheim, più le altre due italiane Milan e Roma e le terze classificate della Champions League United, Bruges, Shakhtar e Ajax. Ecco le possibile avversarie del Napoli: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Dinamo Kiev, Salisburgo e Olympiacos.

Le avversarie del Milan

Il Milan sta disputando una stagione veramente entusiasmante, in campionato guida la classifica con margine e può conquistare lo scudetto, in Europa League ha dominato il girone e dopo il successo contro lo Sparta Praga ha chiuso al primo posto. E’ probabilmente quella che ha maggiori chance di arrivare fino in fondo, sia per la qualità della rosa, sia per la fiducia e per la figura dell’allenatore Stefano Pioli che ha in mano la squadra. Ecco tutte le possibili avversarie: Stella Rossa, Dinamo Kiev, Krasnodar, Salisburgo, Olympiacos, Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger.

In alto la FOTOGALLERY con il borsino di tutte le avversarie di Roma, Milan e Napoli.